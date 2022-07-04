Ночью в Петрозаводске сгорел дом

В ночь на 3 июля в Петрозаводске произошел очередной пожар. Вспыхнул деревянный дом, видео очевидцы опубликовали в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

Горел дом № 18 А на Ключевой улице, пожарные быстро приехали на место ЧП и стали бороться с огнем. Вокруг столпились люди, которые наблюдали за происходящим, двухэтажное деревянное строение пылало внутри.

В данный момент устанавливаются причины возгорания, уточняется нанесенный ущерб. О пострадавших не сообщается. // Фото, видео: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте