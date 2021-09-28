Объявляем сентябрьского победителя конкурса «Лето, солнце, бикини!»

Конкурс «Лето, солнце, бикини!», который проводили портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подошел к концу. Сегодня мы представляем последнего, сентябрьского, победителя.

В течение недели с 21 по 28 августа на странице ВКонтакте «Петрозаводск говорит» жители Карелии могли проголосовать за понравившиеся конкурсные работы. Больше всего голосов набрали снимки, которые прислали Надежда Шебештейн, Светлана Семёнова и Наталья Мухина.

Из тройки лидеров редакция выбрала победителя. Лучшим кадром августа мы решили назвать снимок Светланы Семёновой.

«На фото 16-летняя дочь Виктория. Прекрасный отпуск мы провели с ней на греческом острове Родос. Лазурное море, историческая крепость, национальное блюдо мусака и холодный кофе фраппе покорили нас. Остались тёплые воспоминания об отдыхе, ну и, конечно, фотографии!», — написала Светлана Семёнова.

Поздравляем победителя! Светлане Семёновой достаётся приз – профессиональная фотосессия с фотографом Еленой Аляхнович. Сертификат можно будет забрать в редакции по адресу: ул. Лыжная, 6. Победителя просим звонить по телефону: (8142) 53-33-01.

Лучший кадр сентября будет опубликован в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс «Лето, солнце, бикини!» завершён. Ждите анонса следующего фотоконкурса! // Фото: smartik.ru