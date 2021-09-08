Объявлены районы Петрозаводска, которые подключат к отоплению первыми

Отопление в Петрозаводске будут включать поэтапно. Об этом рассказал глава Минстроя РК Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети. Чиновник назвал районы, в которых тепло появится в первую очередь.

По словам министра, к отоплению сперва будут подключены микрорайоны Древлянка, Перевалка (частично), Птицефабрика, Сулажгора, Сулажгорский кирпичный завод, Томицы, Соломенное, Ключевая, Старая Кукковка, Зарека (частично). Далее будет подано тепло в микрорайоны Кукковка, Голиковка, Зарека, Центр, Октябрьский, Железнодорожный, Первомайский.

Для начала теплоснабжения второй группы районов требуется завершить испытания реконструированной магистральной сети. Это произойдет с 11 по 13 сентября, соответственно, подключение начнется 14 сентября, заявил чиновник. Фото pixabay.com/ri