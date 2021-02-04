Объявлены цели сборной России по футболу на ближайшие 10 лет

На проходящей в Москве внеочередной конференции Российского футбольного союза были объявлены цели сборной страны на ближайшие годы. Об этом сообщает «Чемпионат».

Так, согласно планам РФС, к 2030 году российская национальная команда должна войти в топ-10 сборных мира в рейтинге ФИФА. Также команда должна стабильно выходить в плей-офф крупных турниров и повыситься в классе в Лиге наций. Помимо этого, в стране будет создан национальный центр сборных команд.

Отметим, что сейчас сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА.

Ближайший матч российская команда проведет 24 марта в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет с Мальтой. Фото rfs.ru