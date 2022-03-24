Объявлено вознаграждение за информацию об убийце петрозаводчанина

МВД по РК объявило вознаграждение за информацию, которая способствует раскрытию преступления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, 26 января 2021 года в одной из квартир дома №26 по улице Питкярантской в Петрозаводске был найден труп мужчины 1973 года с телесными повреждениями. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность человека, причастного к совершению данного преступления. Просим всех, кто располагает сведениями о лице, совершившем данное преступление, и его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-814-2-715-419, 8-814-2-739-373, 8-814-2-739-364, 8-814-2-739-494»,

- отметили в МВД.

За информацию, которая поможет раскрыть преступление, обещано вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Гарантируется конфиденциальность. Фото pixabay.com/Evgeny