Детский сад и ряд домов в Петрозаводске остались без отопления

Сегодня в 13:20 в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения в ряде зданий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без отопления остались детский сад №63 на улице Кутузова, а также некоторые дома на улицах Советская и Калевалы. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения тепла в дома горожан - 17:00. Фото pixabay.com/ri