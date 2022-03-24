24 марта 2022, 13:40
Происшествия

Детский сад и ряд домов в Петрозаводске остались без отопления

Коммунальные службы устраняют повреждение на сетях в карельской столице

Сегодня в 13:20 в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения в ряде зданий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без отопления остались детский сад №63 на улице Кутузова, а также некоторые дома на улицах Советская и Калевалы. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения тепла в дома горожан - 17:00. Фото pixabay.com/ri

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