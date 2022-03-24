24 марта 2022, 13:40
Детский сад и ряд домов в Петрозаводске остались без отопления
Коммунальные службы устраняют повреждение на сетях в карельской столице
Сегодня в 13:20 в Петрозаводске произошло отключение теплоснабжения в ряде зданий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, без отопления остались детский сад №63 на улице Кутузова, а также некоторые дома на улицах Советская и Калевалы. Причиной отключения стало повреждение на сетях.
Ориентировочное время возвращения тепла в дома горожан - 17:00. Фото pixabay.com/ri