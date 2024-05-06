Объявлено новое место проведения фестиваля «Воздух Карелии»

Главное музыкальное приключение карельского лета пройдет в окрестностях Петрозаводска.

Изначально предполагалось, что фестиваль «Воздух Карелии» (6+) пройдет в центре Петрозаводска в гавани «Лахти» на берегу Онежского озера. Но, как отметили организаторы, после очередного оргкомитета стало очевидно, что провести фестиваль в черте города власти не дадут. Как и год назад музыкальный фестиваль пройдет в Чалне на вотчине Талвиукко.

До места проведения фестиваля будут организованы автобусные трансферы. Также будет возможность оставить свою машину. Палаточный городок разместится на прежнем месте. // фото предоставлено организаторами фестиваля