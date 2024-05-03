Объявлен новый участник фестиваля «Воздух Карелии»

Коллектив из Северной столицы выступит этим летом на фестивале «Воздух Карелии» (6+).

Своим творчеством ценителей качественного звука будет удивлять инди-рок романтики «Плеяды».

«Гремучая смесь пост-рока и гранжевого драйва с приправой из ярких поэтических образов в стихах песен»,

- так отозвались о музыкальной группе организаторы фестиваля.

Среди ранее объявленных участников - «Кино», Кипелов, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Dabro, лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, Rock Privet, Игорь Растеряев, «План Ломоносова», «Конец фильма», «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель», «Нэил Шери», Jane Air, GSPD, «Форт», «Черный Вторник» (трибьют «Сектор Газа»), Rammproject (трибьют Rammstein). // фото предоставлено организаторами