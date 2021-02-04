Общественники помогают старшему поколению осваивать интернет

Общественно-культурный центр некоммерческих организаций столицы Карелии возобновляет свою работу и приглашает людей старшего возраста, сообщает сайт городской администрации.

Занятия по искусству, иностранным языкам, здоровому образу жизни, праздники проводятся в ОКЦ НКО на улице Шотмана, 8 для жителей города бесплатно.

В рамках проекта «Клуб «ДАктиС: ДОБРОВОЛЬЦЫ - Активные Старшие», планируется обучить как можно больше его участников пользоваться смартфоном и компьютером – для общения, психологической поддержки друг друга и организации досуговых и образовательных мероприятий онлайн.

Несмотря на то, что ограничения в связи с пандемией смягчаются, появляется возможность очных встреч для людей старшего возраста, мы всё равно покоряем интернет-пространство. Познавательные лекции, курсы, танцы и даже утренние зарядки - всё это можно найти в прямом эфире, задать вопрос специалисту и тут же получить ответ. А как здорово просто созвонится компанией друзей и обменяться новостями, рецептами, приключениями, когда нет возможности встретиться,

- отмечают авторы проекта.

Общественно-культурный центр НКО приглашает петрозаводчан присоединиться к активу серебряных волонтеров. Актуальное расписание занятий публикуется в группе Некоммерческого фонда «Новое образование».



На всех очных мероприятиях участникам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. При входе в помещение производится измерение температуры тела.

Фото с сайта городской администрации.