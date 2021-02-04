В мэрии рассказали, с каких улиц в Петрозаводске сегодня вывезут снег

Днем 4 февраля техника подрядной организации ООО «ТехРент» планирует вывезти снег с площади Ленина в столице Карелии. Также техника расчищает дороги на Перевалке. На Кукковке, Ключевой и Птицефабрике подрядчик оплуживает проезжую часть. В период снегопадов по поручению администрации подрядчик работает в усиленном режиме.

Прошедшей ночью снег вывозили с улиц Связи, Еремеева (от Кирова до Куйбышева), с Онежской набережной, частично – с улиц Матросова, Еремеева (от Дзержинского до Кирова), сообщили в мэрии.

Снежные валы убрали с перекрестков улиц Герцена и Горького, а также Станционной улицы и проспекта Александра Невского.

Днем снег полностью вывезли с улицы Радищева, валы – с пересечения улиц Красной и Андропова. (фото пресс-служба администрации)