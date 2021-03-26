Общее число заболевших пневмоний в Карелии увеличилось на 13 человек

За последние сутки еще тринадцать человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Такие цифры утром 26 марта приводит региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всем заболевшим делают тесты на коронавирус.

За последние 24 часа в регионе не зафиксировано новых смертельных исходов от легочной инфекции.

Всего же с 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 5407 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото iz.ru)