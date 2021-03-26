26 марта 2021, 09:33
Общее число заболевших пневмоний в Карелии увеличилось на 13 человек
С 1 апреля в республике внебольничную пневмонию регистрировали в 5407 случаях
За последние сутки еще тринадцать человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Такие цифры утром 26 марта приводит региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всем заболевшим делают тесты на коронавирус.
За последние 24 часа в регионе не зафиксировано новых смертельных исходов от легочной инфекции.
Всего же с 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 5407 пациентов, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото iz.ru)