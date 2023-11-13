Обнесшего ломбард в Петрозаводске грабителя отправили за решетку

45-летнего петрозаводчанина отправили в колонию особо режима после серии разбойных нападений в столице Карелии, рассказали в прокуратуре.

Известно, что в декабре 2021 года он забрался на охраняемую территорию автовокзала на Чапаева. Мужчина угрожал охраннику пустить в ход оружие, после чего украл из ангара имущество на сумму более 57 тысяч.

Оставшись на свободе, в марте он пошел на новое преступление. В ломбарде на Красноармейской улице в столице Карелии мужчина достал пистолет и направил его на сотрудника, потребовав открыть сейф. Грабитель скрылся с деньгами и ценностями на сумму более пяти миллионов рублей.

Разбойника поймали. Суд приговорили его к 12 годам тюремного заключения с ограничением свободы на полтора года. // фото unsplash.com/ Matthew Ansley