Инспекторы ГИБДД прервали поездку нетрезвого водителя по трассе «Кола»

53-летний водитель стал пешеходом после встречи с ГИБДД.

На трассе «Кола» в Прионежском районе инспекторы остановили автомобиль «Пежо», водитель которого находился в состоянии опьянения. Алкотестер показал 0.31 мг/л.

Машину увезли на эвакуаторе, а в отношении водителя составили

административный материал. Теперь ему грозит штраф и перспектива остаться без прав. Решение вынесет суд. // фото VK-паблик Госавтоинспекции Карелии