Водители автобусов в Петрозаводске массово нарушают ПДД

За минувшие выходные автоинспекторы проверили 267 маршрутных автобусов, которые курсируют по улицам Петрозаводска. Из них 27 организованно перевозили детей, сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские зафиксировали 13 нарушений правил дорожного движения водителями. В частности, они ездили не пристегнутыми, проезжали на красный свет, не пропускали пешеходов.

Также некоторые незаконно внесли изменения в конструкцию автобуса, а один перевозчик выпустил на линию маршрутку с нарушением правил использования тахографа. // фото: ГИБДД Петрозаводска