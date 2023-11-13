13 ноября 2023, 16:39
Происшествия

Водители автобусов в Петрозаводске массово нарушают ПДД

За выходные инспекторы ДПС в карельской столице выявили 13 нарушителей

За минувшие выходные автоинспекторы проверили 267 маршрутных автобусов, которые курсируют по улицам Петрозаводска. Из них 27 организованно перевозили детей, сообщили в Госавтоинспекции.

Полицейские зафиксировали 13 нарушений правил дорожного движения водителями. В частности, они ездили не пристегнутыми, проезжали на красный свет, не пропускали пешеходов.

Также некоторые незаконно внесли изменения в конструкцию автобуса, а один перевозчик выпустил на линию маршрутку с нарушением правил использования тахографа. // фото: ГИБДД Петрозаводска

 

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Петрозаводск
Автобусы
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