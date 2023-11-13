13 ноября 2023, 16:23
Происшествия

Нарушитель в Карелии пытался сбежать от полиции и попал в суд

Сопротивление стражу порядка привело жителя Лахденпохского района за решетку

Агрессивное поведение не довело до добра жителя Лахденпохского района. Его судили и признали виновным, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Конфликт начался около здания отдела МВД. Полицейский хотел посадить нарушителя в служебную машину, но тот яростно сопротивлялся.

Мужчина сначала пытался сбежать, а когда сделать это не удалось, стал хватать стража порядка за форму. Он вел себя агрессивно, размахивал руками. Однако дебошира скрутили и составили административный протокол. Суд наказал злоумышленника двумя сутками ареста. // фото: freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Лахденпохский район
Дебошир