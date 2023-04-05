Обменять бумагу и картон на саженцы предлагают жителям Петрозаводска

У жителей Петрозаводска есть возможность получить саженцы в обмен на вторсырье. Акцию «Сдай макулатуру – вырасти дерево» проводит «Круг жизни», сообщили в мэрии.

Нужно зарегистрироваться на сайте и до 24 апреля сдать макулатуру. Всем участникам начислят зеленые баллы, затем их можно будет обменять на саженцы кустарников, цветов и деревьев. Их будут вручать 23 мая.

Сдать вторсырье можно по адресу: Шуйское шоссе, дом 12-В, строение 8. Если вес больше 200 кг, помогут вывезти.

Учреждение, сдавшее больше всего макулатуры, получит в подарок аллею сиреней. Заявку можно оформить по телефону 63-50-01. // фото: kstudio/ freepik.com