Четыре противоразмывных поезда подготовили в Карелии к паводку

Инфраструктуру железной дороги в Карелии готовят к ледоходу и весеннему паводку. Часть работ идет, что-то уже сделано, сообщили в пресс-службе ОЖД.

На участках республики вскрывают водоотводные сооружения, кюветы, нагорные и водоотводные канавы, очищают от снега малые искусственные сооружения.

Завершились работы по уборке и вывозу снега с территории станций, сейчас талые воды отводят от объектов инфраструктуры станционного хозяйства.

Противоразмывные поезда сформировали на станциях Петрозаводск, Сегежа, Суоярви-1 и Беломорск. В их состав вошли семь вагонов с щебнем и 7 - с бутовым камнем. Запас необходимых для аварийно-восстановительных работ материалов создали.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что на 10 и 11 апреля отменили пригородные поезда. В эти дни на перегоне Ляскеля - Леппясилта будут проводить работы по обрушению скалы. // фото: freepik.com