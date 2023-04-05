Плохую дорогу в Карелии отремонтируют по поручению президента

Обитатели лесного поселка написали коллективное письмо, на которое быстро пришел ответ из Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций.

«Дано поручение главе Республики Карелия принять меры по ремонту участка автомобильной дороги «Видлица - Кинелахта - Ведлозеро» в Пряжинском районе, обеспечив проезжее состояние дороги до завершения работ и безопасность дорожного движения».

Кроме того, в письме говорится о том, что карельским властям необходимо доложить президенту Российской Федерации до 1 ноября 2023 года и до 1 ноября 2024 года о том, как движется дело.

Жители отдаленного лесного поселка пока радоваться не спешат.

«Не расслабляться! Это еще не победа. Будем надеяться, что все получится, и люди будут ездить по нормальным дорогам», — делятся мнением подписчики сообщества «Кинелахта - меж двух озер».

Напомним, что жители поселка Кинелахта много раз пытались донести до местных властей свою боль о том, что эта дорога не безопасна для движения транспорта, но их жалобы не долетали до нужных ушей. // фото Алины Гапеевой, Михаила Коппалева