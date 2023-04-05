В районе Карелии простятся с погибшим на СВО военнослужащим

В Лоухском районе простятся с Александром Койгеровым, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщает паблик администрации района.

Прощание с военнослужащим пройдет в здании Лоухского дома культуры вечером 5 апреля. На 6 апреля запланированы траурный митинг и церемония захоронения бойца.

О смерти младшего сержанта Александра Койгерова стало известно в конце марта. // Фото: unsplash.com, vk.com/club160911253