05 апреля 2023, 14:41
Мусор и древесный хлам уберут с берегов озер, рек и Белого моря
К уборке надеются, как и в прошлом году, привлечь волонтеров
Более 160 акций по уборке берегов рек, озе и Белого моря собираются провести в этом году. От мусора очистят более 160 км берегов 164 карельских водоемов, сообщили в региональном Минприроды.
К акции рассчитывают привлечь более трех тысяч волонтеров. Год назад в мероприятиях участвовало более 2500 тысяч человек, тогда удалось очистить береговую линию 80 водоемов протяженностью более 122 км.
Первые акции хотят провести в конце апреля, если позволит погода. Бытовой мусор и древесный хлам собираются расчищать на озере Мунозеро, Онежском озере и Ладожском заливе. В мае запланирована уборка пляжа в Песках в Петрозаводске. // фото freepik.com