Мусор и древесный хлам уберут с берегов озер, рек и Белого моря

Более 160 акций по уборке берегов рек, озе и Белого моря собираются провести в этом году. От мусора очистят более 160 км берегов 164 карельских водоемов, сообщили в региональном Минприроды.

К акции рассчитывают привлечь более трех тысяч волонтеров. Год назад в мероприятиях участвовало более 2500 тысяч человек, тогда удалось очистить береговую линию 80 водоемов протяженностью более 122 км.

Первые акции хотят провести в конце апреля, если позволит погода. Бытовой мусор и древесный хлам собираются расчищать на озере Мунозеро, Онежском озере и Ладожском заливе. В мае запланирована уборка пляжа в Песках в Петрозаводске. // фото freepik.com