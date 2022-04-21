Обмен с доплатой: Nova Realty предлагает решение вопроса с жильем

В сложившихся обстоятельствах многие жители Петрозаводска хотят решить жилищные вопросы, чтобы не потерять имеющиеся накопления, максимально выгодно вложить средства маткапитала.

Мы всегда говорим нашим клиентам, что, если необходимость решить жилищный вопрос, откладывать решение нельзя. Нельзя предсказать, какие обстоятельства будут позже и представится ли момент лучше, чем сейчас,

- отмечает Анна Ануфриева, руководитель агентства недвижимости Nova Realty.

Обмен жилья – механизм, позволяющий избежать ипотеки или же максимально снизить ее сумму. Он прекрасно знаком старшему поколению.

Мы лишь доработали его так, чтобы производить обмен одним днем. Это значит, что наши клиенты передают квартиру новым владельцам и в тот же день въезжают в свое новое жилье,

- говорил руководитель агентства.

Сейчас запросов на обмен жилья много. Есть желающие расширить жилье. Есть те, кто хочет избавиться от лишних комнат. Те, кому нужна квартира определенной планировки или в определенном районе.

Наличие собственной большой базы недвижимости позволяет нашим риелторам выстраивать целые цепочки обменов. Например, у вас есть студия на Перевалке. А нужна двухкомнатная квартира в «Белых ночах». У нас в базе есть хозяин как раз такой двушки, но желающий разменяться, чтобы жить на Древлянке. Нужная квартира на Древлянке в базе тоже есть. И как раз ваша недвижимость станет последнем звеном в этой цепочке. Наша команда умеет проводить такие сделки одним днем и так, чтобы каждый участник получил то, что нужно. Есть у нас и крепкие партнерские отношения с банками, выдающими кредиты на жилье,

- отметила специалист.

Пытаясь выстроить такую схему самостоятельно, можно потерять не только время и нервы. Жилье дорожает постоянно. И, к примеру, суммы, которой еще недавно хватило бы на интересующий вариант, завтра уже не хватит. Или подходящую квартиру снимут с продажи.

Агентство Nova Realty готово помочь с обменом недвижимости в любом районе Петрозаводска ключ в ключ уже сегодня: без нервов, без спешки, без лишних трат.

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