Облачно с прояснениями будет в среду в Карелии

В среду, 8 июня, в Карелии будет облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра РК, температура воздуха днем составит +18, +23 градуса, ночью будет +4, +9 градусов.

В некоторых районах днем пройдет небольшой дождь, к позднему вечеру он усилится. Ветер умеренный, юго-западный.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, также умеренный.

Днем воздух прогреется до +20, +22 градусов, ночью температура составит +7, +9 градусов. // Фото: Prashant Gautam/ www.pexels.com