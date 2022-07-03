Облачно, но душно будет в понедельник

Начало новой рабочей недели не принесет особых изменений в погоде. Синоптики прогнозируют в Карелии облачность с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

Ночью температура воздуха будет держаться на отметке от +14 до +19ºС. Маловетрено. Днем термометры будут показывать от +23 до +28ºС, местами до +31ºС. Южный, юго-западный ветер 4-9 м/с. Атмосферное давление незначительно поднимется.

Несмотря на обещанные осадки в регионе прошли «сухие грозы», о чем «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Так, с 1 по 3 июля авиапатруль обнаружил четыре пожара, случившихся по вине этих природных явлений. Возгорания произошли в Лоухском, Кемском и Муезерском районах республики. Их общая площадь составила 2,5 га. Фото: pxhere.