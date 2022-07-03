Сухие грозы спровоцировали четыре пожара в карельских лесах

За три прошедших дня – с 1 по 3 июля – в регионе во время авиапатрулирования летчики-наблюдатели Карельского центра авиалесоохраны обнаружили четыре лесных пожара в Лоухском, Кемском и Муезерском районах республики. Их общая площадь составила 2,5 га.

Как рассказали в минприроды Карелии, возгорания были вызваны «сухими грозами». Эти природные явления проходят без осадков и поэтому часто являются причиной пожаров. В начале июля грозовой фронт прошел по Суоярвскому, Муезерскому, Кемскому, Калевальскому и Лоухскому районам.

«Обычно при таких грозах огонь возникает в труднодоступных местах, где нет дорог и другой инфраструктуры. К таким местам десантников и парашютистов-пожарных доставили на самолетах Ан-2 и вертолете Ми-8. Им удалось ликвидировать огонь в первые сутки»,

- сообщили в ведомстве. Фото: pxhere.