Объединение культурных учреждений Беломорска сулит только плюсы

На очередном заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике депутаты Законодательного собрания Карелии обсудили вопрос объединения двух муниципальных учреждений Беломорского района – Беломорского краеведческого музея «Беломорские петроглифы» и Центра поморской культуры.

Решение рассмотреть эту темы было принято на прошлом заседании комитета, когда депутаты высказали обеспокоенность этой реорганизацией. Ведь оба учреждения представляют собой, можно сказать, золотой фонд культурного наследия Карелии, охраняемого, в том числе, и ЮНЕСКО. Не навредит ли им реорганизация?

На заседание комитета был приглашен министр культуры республики Алексей Лесонен. Он заверил депутатов, что хотя учреждения находятся в муниципальном ведении, министерство внимательно следит за ними и контролирует план реорганизации. В целом, министр дал положительную оценку происходящему в Беломорске.

В соответствии с планом реорганизации Центр поморской культуры объединяется с краеведческим музеем. По мнению министра Лесонена, это шаг логичный: ведь многие направления деятельности этих учреждений пересекаются. Например, у обоих учреждений есть богатые фондовые коллекции, тысячи единиц хранения. Теперь все фонды соберутся под одной крышей. При объединении будут сохранены все направления деятельности учреждений и продолжены все проекты, ничего не будет остановлено или потеряно.

Несколько на особом положении оказывается Поморский русский народный хор – известнейший коллектив, сохраняющий песенную культуру русского Поморья. Он продолжит свою деятельность при Межпоселенческом социально-культурном объединении Беломорска.

Лесонен особо подчеркнул, что никаких внутренних конфликтов с этим объединение не возникает. Сотрудники учреждений согласны работать на новых условиях, а директору Центра поморской культуры предложена возможность трудоустройства.

Министр с оптимизмом смотрит в будущее всех культурных «столпов» Беломорья. В будущем году, по его словам, будут выделены средства федерального и регионального бюджетов на модернизацию музея – а это порядка 23 миллионов рублей. Планируется несколько грантовых «вливаний». В 2022 году почти два миллиона рублей учреждение должно получить в виде республиканской грантовой поддержки. В следующем году – юбилей Поморского хора, в связи с этим также выделены средства.

Объединенное учреждение будет профинансировано как нельзя лучше,

- сказал Лесонен.

Тем более что прорабатывается вопрос о передаче музея в будущем году на региональный уровень. Как пояснил министр, нематериальное культурное наследие останется на муниципальном уровне, а материальное – музейные фонды – возьмет на себя республика.

Председатель парламентского Комитета Галина Гореликова отметила, что оснований для беспокойства сейчас действительно нет, как в части сохранения кадров учреждений, так и в отношении качества и количества мероприятий для жителей республики. Члены профильного комитета приняли информацию к сведению, вопрос останется на контроле у депутатов.