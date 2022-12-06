О влиянии стресса на здоровье зубов рассказал стоматолог

Стресс может негативно повлиять на состояние зубов. Об этом «Ленте» рассказал Игорь Золотницкий, профессор, главный внештатный специалист по стоматологии депздрава Москвы.

Все дело в том, что это состояние может привести к гиперфункции жевательных мышц, а следовательно, к повышенной стираемости зубов. Кроме того, при стрессе изменяется количество выделяемой слюны и ее качество. Это вызывает ускоренное развитие кариеса и стоматита, других заболеваний органов полости рта.

На состояние здоровья зубов также могут повлиять и заболевания слюнных желез, желудочно-кишечного тракта, нервного и психического характера. // фото: freepik.com