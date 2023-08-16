О неблагоприятном погодном явлении предупредили жителей Карелии

Ночью и днем в четверг, 17 августа, в Карелии ожидаются грозы и ливни. О неблагоприятном погодном явлении предупредили в МЧС республики, ссылаясь на прогноз синоптиков.

Непогода придет в южные и центральные районы региона. В частности, она охватит Петрозаводск и Суоярви, Кондопожский, Лахденпохский, Муезерский¸Медвежьегорский Олонецкий, Прионежский, Питкярантский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский и Сегежский районы.

Людей просят не ходить по подвесным мостам, не выходить на воду на лодках, не ездить на автомобилях, без острой необходимости, ограничить нахождение детей на улице. // фото: jplenio1/ freepik.com