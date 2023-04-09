О начале сезона клещей предупредили россиян

Начался сезон клещей, эти членистоногие сейчас очень активны. Об этом рассказала «Газете.RU» заслуженный врач России Ольга Шарапова.

- Клещи - переносчики множества заболеваний, в числе которых клещевой энцефалит, быстро поражающий нервную систему. Игнорировать меры безопасности нельзя, это грозит серьезными последствиями,

- предупредила доктор.

Она сказала, что при обнаружении членистоногого на себе или питомце следует незамедлительно обратиться к врачу. Если снимать вредителя самостоятельно, можно сделать это неправильно.

Ольга Шарапова напомнила также о необходимости соблюдения мер предосторожности. Домашних питомцев надо обрабатывать специальными средствами. Человеку, выбираясь на природу, следует надевать одежду, полностью закрывающую тело.

По данным Роспотребнадзора, на 6 апреля в 35 регионах в медицинские организации обратились около 800 пострадавших от укусов клещей, в том числе порядка 370 детей.

Заболевание клещевым энцефалитом сегодня регистрируется в целом ряде субъектов. Наиболее неблагополучными в этом смысле являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, Тверская и Ярославская области. // фото: freepik.com