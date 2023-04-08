За мойку и ремонт автомобиля на дачном участке грозит штраф

Новый штраф за ремонт и мойку автомобилей на территории дачных участков ввели в России. Он составит 3 – 5 тысяч рублей, пишут «Известия».

Если в СНТ выявят загрязнение почвы из-за мойки или ремонта машины, санкции грозят уже до 10 тысяч рублей.

Водителей также могут оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей за отдых около реки. К рекам длиной до 10 км запрещено подъезжать ближе чем на 50 метров.

Однако, как сообщает газета, подъезжать к реке или другому водоему можно, если речь идет о дороге с асфальтом или щебнем. // фото: pixabay.com