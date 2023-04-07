07 апреля 2023, 21:16
Россия

Россиянам объяснили пользу от регулярных занятий сексом

Врачи посоветовали людям старше 50 лет вести активную половую жизнь

Уролог Александр Лубенников объяснил, почему регулярные занятия сексом несут пользу для здоровья. Он особенно рекомендовал вести активную половую жизнь людям, достигшим 50-летнего возраста. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил доктор, при длительном отсутствии близости мужские половые железы начинают работать с неполной отдачей. Все приходит в норму только тогда, когда мужчина возобновляет активную сексуальную жизнь. При этом с возрастом вернуться к нормальному ритму становится все сложнее. Именно поэтому врач посоветовал людям в возрасте не воздерживаться от секса долгое время.

В свою очередь психолог Анастасия Корнеева отметила, что регулярные половые контакты способствуют хорошему настроению, предотвращают развитие депрессии и укрепляют романтические отношения. Нерегулярные занятия сексом, по ее словам, способны разрушить даже самые крепкие отношения. // Фото: freepik.com

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анастасия корнеева