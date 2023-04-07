Россиянам объяснили пользу от регулярных занятий сексом

Уролог Александр Лубенников объяснил, почему регулярные занятия сексом несут пользу для здоровья. Он особенно рекомендовал вести активную половую жизнь людям, достигшим 50-летнего возраста. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметил доктор, при длительном отсутствии близости мужские половые железы начинают работать с неполной отдачей. Все приходит в норму только тогда, когда мужчина возобновляет активную сексуальную жизнь. При этом с возрастом вернуться к нормальному ритму становится все сложнее. Именно поэтому врач посоветовал людям в возрасте не воздерживаться от секса долгое время.

В свою очередь психолог Анастасия Корнеева отметила, что регулярные половые контакты способствуют хорошему настроению, предотвращают развитие депрессии и укрепляют романтические отношения. Нерегулярные занятия сексом, по ее словам, способны разрушить даже самые крепкие отношения. // Фото: freepik.com