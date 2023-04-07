Женщина рухнула в пропасть на экстремальном аттракционе на юге России

В Дагестане возбуждено уголовное дело после получения девушкой серьезных травм на экстремальном аттракционе. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемый, не обладая профессиональными знаниями в области альпинизма, предоставлял желающим возможность прыгнуть в обрыв на альпинистской веревке. При этом это развлечение не соответствовало нормам безопасности.

В один из мартовских дней к каньону прибыла девушка. Организатор аттракциона надел на нее альпинистское снаряжение и не провел должный инструктаж. Оступившись, девушка упала в обрыв и ударилась о каменную стену, где ее остановили страховочные веревки.

В результате происшествия пострадавшая получила множественные переломы и ушибы. Травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Специалисты проводят следственные действия, собирают доказательства вины подозреваемого. // Фото СУ СК по Дагестану