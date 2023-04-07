Четверо рыбаков провалились под лед и утонули в российском регионе

В Челябинской области четыре человека погибли во время весенней рыбалки. Об этом сообщает портал e1.ru.

По данным источника, трагедия произошла на озере Комкуль вечером 6 апреля. Двое рыбаков оказались в воде. Семейная пара из Свердловской области бросилась их спасать, но тоже провалилась. Очевидцы происшествия с берега вызвали спасателей.

Ледяная вода не оставила шансов людям. Сотрудники МЧС доставили на берег трупы двух мужчин и женщины. Тело четвертого рыбака до сих пор не нашли.

Следственный комитет начал проверку по факту трагедии. // Фото: unsplash.com