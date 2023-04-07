Собака на поводке утянула женщину под поезд в российском регионе

В Красноярске пожилая женщина гуляла с собакой около железной дороги и оказалась под поездом. Туда ее затянул питомец, сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент случился вечером 6 апреля. 83-летняя женщина вышла на прогулку с собакой, которая была на поводке. Испугавшись громкого звука поезда, питомец рванул на пути и утащил за собой хозяйку.

Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Пенсионерка выжила, но получила серьезные травмы головы. Ее госпитализировали. Жива ли собака, не уточняется. // Фото: unsplash.com