Мужчину убили в продуктовом магазине в Москве

В Москве мужчина погиб в драке в продуктовом магазине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МВД.

Трагедия произошла сегодня около полуночи. В одной из торговых точек между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них ударил второго по лицу, в результате чего тот упал и больше не встал.

Прибывшие полицейские обнаружили тело 42-летнего погибшего. Второй участник потасовки скрылся, но вскоре был задержан - им оказался 35-летний мужчина. В момент задержания он был пьян. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты. // Фото: unsplash.com