04 июня 2021, 20:00
Политика

О грядущем туристическом буме предупредили гости «Лидероскопа»

Семейная пара Ольга и Александр Плехановы поделились опытом совместного ведения бизнеса и секретом личного счастья

Представители туристической отрасли опасаются предстоящего наплыва туристов.   Основатели турагентства в Медвежьегорске Александр и Ольга Плехановы в интервью «Лидероскопу» рассказали, как пандемия повлияла на их работу и почему в Петрозаводске тяжело забронировать отель.  Кроме того, семейная пара поделились опытом совместного ведения бизнеса и секретом личного счастья на долгие годы.

Ольга Плеханова – основатель турагентства «Медгора-тур», руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» в Медвежьегорском районе, общественный деятель. Александр Плеханов долгие годы руководил районным домом культуры , последние несколько лет также посвящает себя семейному бизнесу. Избирался депутатом совета поселения.

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Метки: 
Политика
Общество
Лидероскоп
Справедливая Россия
туризм
гости
бизнес