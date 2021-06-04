О грядущем туристическом буме предупредили гости «Лидероскопа»

Представители туристической отрасли опасаются предстоящего наплыва туристов. Основатели турагентства в Медвежьегорске Александр и Ольга Плехановы в интервью «Лидероскопу» рассказали, как пандемия повлияла на их работу и почему в Петрозаводске тяжело забронировать отель. Кроме того, семейная пара поделились опытом совместного ведения бизнеса и секретом личного счастья на долгие годы.

Ольга Плеханова – основатель турагентства «Медгора-тур», руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» в Медвежьегорском районе, общественный деятель. Александр Плеханов долгие годы руководил районным домом культуры , последние несколько лет также посвящает себя семейному бизнесу. Избирался депутатом совета поселения.