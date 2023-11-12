12 ноября 2023, 14:33
О деле братьев-каратистов из Карелии расскажут по федеральному каналу
Выпуск о резонансном деле двух каратистов выйдет в эфир сегодня вечером
Федеральный телеканал расскажет о резонансном деле двух братьев-каратистов из Петрозаводска. Анонс программы «Человек в праве» (16+) вышел на НТВ утром 12 ноября.
Профессиональных спортсменов, чемпионов Европы по каратэ обвиняют в серии избиений, в том числе врачей и силовиков, а также похищении человека.
Выпуск выйдет в эфир в 16:20. // фото скриншот видео телеканала НТВ