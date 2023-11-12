12 ноября 2023, 14:33
Происшествия

О деле братьев-каратистов из Карелии расскажут по федеральному каналу

Выпуск о резонансном деле двух каратистов выйдет в эфир сегодня вечером

Федеральный телеканал расскажет о резонансном деле двух братьев-каратистов из Петрозаводска. Анонс программы «Человек в праве» (16+) вышел на НТВ утром 12 ноября.

Профессиональных спортсменов, чемпионов Европы по каратэ обвиняют в серии избиений, в том числе врачей и силовиков, а также похищении человека.

Выпуск выйдет в эфир в 16:20. // фото скриншот видео телеканала НТВ

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