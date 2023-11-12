ГИБДД показала страшные картинки водителю-нарушителю

Житель Ленобласти пошел на обгон на участке трассы «Кола» в Кондопожском районе, где такой маневр запрещен.

54-летнего водителя остановили инспекторы ГИБДД. Ему показали картинки с последствиями обгона в запрещенных местах. Вдобавок, с водителем провели «беседу о недопустимости грубых нарушений».

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, также нарушитель может остаться без водительского удостоверения на период от четырех месяцев до полугода. // фото VK-паблик ГИБДД Карелии