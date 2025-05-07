Нюша, Пелагея, Зара и другие звезды озвучили письма с фронта

В рамках проекта к 80-летию Победы звезды шоу-бизнеса и кинематографа — Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров — озвучили подлинные письма матерей и сыновей, написанные в годы Великой Отечественной войны. Эти послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст — это сердце, вложенное в слова; каждая интонация — это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями.

За несколько месяцев были собраны более тысячи писем из семейных архивов со всей страны, в том числе из Республики Карелия. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика.

Письма, озвученные артистами, также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» — напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены — их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правды.

Проект приурочен к выходу сериала «Солдатская мать» (18+), премьера которого состоялась эксклюзивно на KION 1 мая, — это история о женщине, потерявшей на войне девятерых сыновей, и рассказ о силе ее духа и несокрушимой надежде.

По сюжету, через диалог между столичным журналистом и Ефросиньей Семеновой раскрывается духовное наследие поколения Великой Отечественной войны. Перед зрителем разворачивается панорама личных трагедий, оживающих в воспоминаниях героини. Это произведение о женщине, чье имя может быть любым, потому что она символ — стойкости и материнской любви.

Фото: KION