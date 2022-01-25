Нутрициолог рассказала о пользе рыбьего жира для организма

Рыбий жир укрепляет иммунитет, полезен для глаз и кожи. Он содержит полезные для человека витамины A и D, Омега-3, пишет РИА Новости.

По словам нутрициолога Екатерины Михайленко, витамин А нужен для молодости кожи, поддержки иммунитета и здоровья глаз. Недостаток в организме витамина D может привести к нарушению обмена кальция и фосфора, что увеличивает риск развития остеопороза.

Лучшими источниками рыбьего жира являются сельдь, палтус, скумбрия, лосось, тунец и треска. По словам специалиста, витаминов A и D в два раза больше в жире, полученном из печени трески. Продукт также содержит калий, магний и фосфор. Печень трески калорийна, поэтому употреблять ее нужно в умеренных количествах. (фото pixabay.com, StockSnap)