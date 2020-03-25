Новый жилищный комплекс появится в Петрозаводске

В минувшую пятницу стартовали продажи квартир в ЖК «Перспектива» – это новый проект от одного из крупнейших застройщиков города, Строительной компании «КСМ». ЖК появится в районе пересечения улицы Суоярвская и переулка Фурманова и будет состоять из двух девятиэтажных домов.

10 причин купить квартиру в ЖК Перспектива:

1. Выгодное расположение дома всего в 10 минутах ходьбы до центра города, В двух шагах автовокзал и железнодорожный вокзал.

2. Функциональные современные планировки. Они разрабатывались на основании запросов и пожеланий клиентов компании

3. Потолки 2.7 м и остекленный балкон в каждой квартире.

4. Низкие коммунальные платежи. Экономия формируется в результате слияния нескольких факторов: экономичная крышная газовая котельная, высокая энергоэффективность зданий и возможность регуляции теплоподачи внутри квартир самими жильцами.

5. Современные технологии. В квартирах будут установлены индивидуальные приборы учета потребления электричества, теплоэнергии и воды, способные самостоятельно передавать данные в управляющую компанию.

6. Современные бесшумные лифты.

7. Помещения для хранения велосипедов и колясок на каждом этаже.

8. Кладовые с входом изнутри дома.

9. Стильный внешний вид домов. Облицовка керамогранитом выглядит эффектно и презентабельно, фасады домов не выцветают и даже спустя много лет выглядят так же, как в день переезда.

10. Отдельный наземный паркинг рядом с комплексом.

Торопитесь забронировать — квартир остается всё меньше!

Контактный телефон: +7 (8142) 332-700

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