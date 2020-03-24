Оформить ипотеку в Петрозаводске теперь можно без стояния в очередях

В офисах коммерческих банков сегодня можно наблюдать приличные очереди. Опасаясь роста кредитных ставок в ближайшем будущем, Петрозаводчане стараются воспользоваться заемными деньгами в настоящем. Однако большое скопление людей в маленьком помещении сегодня явление не благоприятное.

Если вам необходимо оформить ипотеку, но вы не хотите стоять в душных очередях, обратитесь в Многофункциональный центр недвижимости. Здесь позаботились о клиентах, поэтому специалист принимает по записи в назначенное вами время. А кабинет, в который вас пригласят, тщательно обрабатывается антисептическим составом минимум трижды в день. Вам не придется выстаивать часами в толпе.

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