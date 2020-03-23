Собираем всех троллей и выиграваем поездку в Дубай

Семья – важная часть в жизни каждого человека. Как весело и продуктивно провести время всей семьей? Один из отличных вариантов весело провести время – это поход в кинотеатр на семейный фильм. Как раз в прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов 2020 года – «Тролли. Мировой тур».

Сюжет нового мультфильма увлекателен. Поп - тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, оупен - эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс хочет, чтобы миром безоговорочно правил хард - рок. Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

У вас есть возможность не только увидеть вместе с детьми красочную и очень музыкальную историю, но и продолжить знакомство с веселыми троллями. Благодаря торговой сети «Пятёрочка» вы сможете не только собрать коллекцию любимых персонажей, но и выиграть поездку для всей семьи в Дубай в парк развлечений Motiongate.





Акция «Большие Гастролли» проводится с 17 марта по 4 мая 2020 года. За каждые 555 рублей в чеке на кассе вам подарят 3D-карточку с изображением героев мультфильма. Всего таких карточек 24, и полный набор позволит сыграть в настольную игру «Большой концерт», которая прилагается к фирменному альбому для хранения коллекции. Он, кстати, продается также в магазинах «Пятёрочка».

Если при оплате своих покупок вы используете «Выручай - карту», то опять же за каждые 555 рублей в чеке вам начислят в личный кабинет одну электронную наклейку. За 5 собранных электронных наклеек можно будет приобрести классную плюшевую игрушку - брелок в виде одного из троллей со скидкой более 60%. Всего на выбор предлагается 6 игрушек: Розочка, Цветан, Брюлик, Королева Рокс, Купер, Король Троллекс.

А чтобы еще больше прочувствовать музыкальную атмосферу, в которой постоянно пребывают тролли, торговая сеть разработала мобильное приложение «Тролли. Караоке» (доступно для скачивания в AppStore и Google Play, бесплатное и без встроенных покупок). Отсканировав с его помощью карточку, вы получите доступ к мелодиям самых известных европейских и русских хитов. В приложении можно петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в социальных сетях, вызывать своих друзей на караоке - баттлы и получать призы за победу в них. Главным призом станет поездка для всей семьи в Дубай в парк развлечений Motiongate!

Подробности акции на сайте.

Вот так поход за продуктами может обернуться настоящим приключением, которое наполнит самыми яркими положительными эмоциями ваш дом.