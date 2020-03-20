Антивирусные меры принимают в ТРК Лотос Plaza

ТРК Лотос Plaza прилагает все усилия, чтобы покупателям было комфортно и безопасно в торгово-развлекательном комплексе.



Одними из главных ценностей в работе ТРК Лотос Plaza были и остаются забота о комфорте, безопасности и хорошем настроении покупателей и гостей. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением короновируса COVID-19, торгово-развлекательный комплекс прилагает меры, которые позволят вам чувствовать себя защищенными, совершая покупки и отдыхая в ТРК Лотос Plaza.



- Воздух в ТРК постоянно заменяется свежим с улицы, поступающим через специальные фильтры класса F7. Эти фильтры отвечают высоким требованиям к качеству воздуха и устанавливаются в учреждениях и на предприятиях с большим скоплением людей, например, гостиницах, больницах, на производственных предприятиях;

- Сотрудники клининговой компании ежедневно до открытия ТРК совершают тщательную уборку и дезинфекцию общественных зон. В будние и выходные дни подготовкой торгово-развлекательного комплекса заняты 20 специалистов под руководством 2 администраторов;

- В течение рабочего дня весь персонал клининговой компании продолжает санитарную обработку и уборку торгово-развлекательного комплекса в зонах общего пребывания посетителей. В обязательном порядке обрабатываются поручни эскалаторов, кнопки лифтов, дверные ручки и прочие поверхности;



Помните, что самое простое и эффективное, что вы можете сделать – это мыть тщательно и регулярно руки, не прикасаться ими к лицу, протирать поверхности ваших телефонов антисептиками и салфетками для дезинфекции и соблюдать респираторный этикет.