В Med Art Clinic объявлена акция весеннего обновления

Что важно для клиента косметологической клиники? Безусловно, профессионализм специалистов, стерильные инструменты и выгодные условия. В Петрозаводске есть клиника, которая не просто объединила эти главные требования, но и создала собственную философию – это Med Art Clinic (МАС).

При создании клиники была поставлена цель – открыть уютное пространство, где клиенты не будут чувствовать себя пациентами. Окутать их атмосферой умиротворения, безопасности и заботы. И обеспечить сервис высокого уровня.

Для этого в MAC продумана каждая деталь: от оттенков и материалов в интерьере до картин на стенах. Попадая в клинику, вы отключаетесь от внешнего мира, отдыхаете и окунаетесь в искусство медицины и творчества. Даже непростой карельский климат внутри этих стен воспринимается как часть уютного антуража.

Основатель и главный врач Med Art Clinic Анастасия Матвеева – врач - косметолог и дерматолог с 12-летним стажем, преподаватель Петрозаводского базового медицинского колледжа. Опыт работы врачом - дерматологом и годы в косметологии позволили Анастасии создать клинику, где о пациентах заботятся комплексно и индивидуально. Все специалисты Med Art Clinic имеют медицинское образование.

В клинике с вашим организмом работают как снаружи, так и изнутри. Состояние кожи и тела зависит от многих факторов, без учета которых не получить 100% результат. Поэтому в MAC вы можете получить консультацию о питании, о домашнем уходе и максимально подходящей для вас косметике.

Основные направления работы клиники:

- консультация врача - косметолога, дерматолога;

- индивидуальные программы омоложения;

- комплексный подход к сохранению вашей молодости и здоровья;

- программы по уходу за лицом;

- аппаратная, лазерная, инъекционная косметология;

- Spa-программы по уходу за телом;

- подбор домашнего ухода.

Сейчас в MAC действует две акции, которые отлично подходят для весеннего обновления:

-20% при покупке абонемента на 10 сеансов массажа до 31 марта

-20% на контурную пластику губ до 10 апреля

Специалисты работают на французской премиум - косметике Bernard Cassier и Sothys. Это мировые бренды, которые давно доказали безукоризненную эффективность своей «работы». Клиентам доступны не только процедуры на ней, но и сама косметика.

Клиника врачебной косметологии: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 12

Запись на консультацию: +7 (8142) 35-77-35

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