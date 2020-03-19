В Петрозаводске можно очень выгодно купить японский экскаватор

Компания «ТехПортАвтоСервис», официальный дилер техники CASE в северо-западном федеральном округе, объявила о новой беспрецедентной акции. Фиксированная цена установлена на одну из самых популярных 20-тонных моделей японских гусеничных экскаваторов CASE Construction CX210B в очень хорошей комплектации. Стоимость экскаватора составляет 9 590 000 рублей и останется неизменной независимо от дальнейших колебаний валютного курса.

Экскаваторы CASE известны благодаря целому ряду важных преимуществ. Это, прежде всего, производительность с максимальной топливной эффективностью. Ее удалось добиться благодаря передовым инженерно-техническим решениям, примененным в двигателях ISUZU. Так, экономия топлива по сравнению с аналогами составляет 15-17 % при легких и средних работах и 7-10 % при тяжелых.

Гидравлическая система автоматически повышает или уменьшает мощность в зависимости от выполняемых работ, а в ручном режиме оператор может сам установить необходимый режим. В автоматическом режиме достигается максимальная экономия топлива. Гидросистема оснащена высокоэффективным фильтром сверхтонкой очистки на базе синтетического волокна, что увеличивает срок службы насосов, и продлевает работоспособность агрегата.

Комфорт оператора обеспечивается за счет автоматической системы кондиционирования и обогрева кабины, отличной обзорности и эффективно поглощающих ударные воздействия амортизаторов на 4 жидкостных опорах, а также целого ряда других удобных опций.

Гарантия на гусеничный экскаватор CASE Construction (Кейс Констракшен) CX210B составляет 2 года или 6 000 моточасов. Любые вопросы по обслуживанию, ремонту и заказу запчастей для экскаваторов CASE можно решить в петрозаводском филиале «ТехПортАвтоСервиса».

Все подробности акции уточняйте по номеру телефона +7 (921) 625-88-94, или в представительстве компании по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 20.