Как организовать обучение школьника на время свободного посещения

16 марта во всех школах Карелии введено свободное посещение занятий. В помощь детям и родителям - подборка онлайн-ресурсов, которые помогут подготовиться к экзаменам, изучить новые темы, а также развить творческие способности и кругозор, не выходя из дома.

Подготовка к ЕГЭ и ГИА + родительский контроль на расстоянии

За оставшиеся 1,5 месяца до решающих экзаменов школьник может успеть пройти как минимум 100 дистанционных уроков с преподавателем по индивидуальному графику на онлайн-платформах:

SmartUnivercity, считается одной из самых эффективных платформ по английскому, математике и русскому языку, позволяет родителям контролировать ребенка на расстоянии: узнавать, какие он темы отработал, когда и в какое время, есть ли прогресс в обучении, и на что нужно обратить особое внимание.

Можно познакомить ребенка с бесплатным образовательным ресурсом - «Российская электронная школа», который рекомендует министерство образования.

Будущим выпускникам будут полезны 300 бесплатных курсов от ведущих университетов мира на английском языке.

Для начальной и средней школы: интерактивное обучение онлайн

Детям начальной и средней школы психологи рекомендуют сохранять привычный распорядок дня, чтобы ребенок не расслаблялся, не переутомлялся и смог без стресса вернуться к школьным будням.

Платформа интерактивного обучения «Учи.ru» для самых маленьких.

Реши-Пиши - нескучные задания для детей от 3 до 9 лет.

Хобби и творчество из дома: подойдет всем

«Поколение М» - бесплатный федеральный онлайн-проект МТС, который представляет собой сайт, где любой школьник 6-18 лет может выбрать творческое направление, бесплатно обучаться у наставников (звезд и профессионалов) и загружать фото или видео своих работ на конкурс. Если ребенок хорошо рисует, танцует, поет, любит фотографировать, видит себя блогером или мечтает снимать кино - ему понравится «Поколение М», тем более, там можно участвовать одновременно в нескольких номинациях. Например, до 30 апреля идет конкурс «Будущее время». Каждый школьник может примерить на себя роль футуриста, пофантазировать, как изменится мир через десятки лет: какой будет учеба в школе, транспорт, как изменится медицина с приходом цифровых технологий. По итогу можно написать эссе, снять мини-фильм или создать изображение. Лучшие работы попадут в настоящую книгу, «Энциклопедию будущего», которая появится в книжных магазинах уже в конце этого года.

Enterclass - онлайн-курс основы иллюстрации для детей.