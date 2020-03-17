Топ-5 подсказок о том, как быстрее выучить английский самостоятельно

Чтобы не нанимать репетитора, можно заняться изучением языка самостоятельно. Что для этого нужно?

Смотрите видеоуроки

Видеоуроки помогают учить слова, преодолеть языковой барьер, улучшить произношение, понимать контекст и воспринимать английскую речь на слух.

В интернете доступны различные видеоуроки как для новичков, так и для тех, кто владеет языком на среднем уровне. Чем чаще вы будете смотреть такие ролики, тем более эффективней и быстрее будет происходить запоминание информации.

Повторяйте вслух то, что вы успели выучить

Обязательно проговаривайте вслух заученные слова, тексты, предложения, правила, стихи. Это позволит вам быстрее запомнить информацию, а также «поставить» правильное произношение.

Тренируйтесь говорить с самим собой и друзьями

Старайтесь как можно больше общаться на английском с людьми, которые им владеют. Это могут быть преподаватели в школе или институте, друзья, иностранцы.

Это позволит вам услышать «живую» речь и привыкнуть к тому, что звучание может быть разным, ведь у каждого человека свое произношение, акцент. Учитесь думать на изучаемом языке, это очень полезная привычка, которая не раз вам поможет.

Ходите в разговорный клуб

Это то место, где собираются люди, желающие попрактиковаться в общении на иностранном языке, процесс общения, как правило, контролируется ведущим.

Вам в помощь TOП-5 популярных выражений:

В таких клубах царит непринужденная дружеская обстановка, поэтому вам легко будет расслабиться и показать свои знания, послушать других участников.

В клубе вы сможете получить разговорную практику, преодолеть языковый барьер, научитесь понимать собеседника, поставить произношение, получить новые знакомства.

Смотрите побольше фильмов и сериалов

Просмотр любимых фильмов или мультипликационных сериалов также поможет вам в изучении, запоминании и понимании иностранного языка.

Особенно он подойдет для тех, кому легче воспринимать информацию через зрительный канал восприятия. Это очень интересная и эффективная форма обучения.

Кроме того, существуют специальные обучающие фильмы для людей, владеющих разным уровнем знаний.

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