Новый телеканал появится в России

В России появится новый семейный телеканал «Киномульт». Он будет показывать зрителям фильмы и анимацию из коллекций ВГТРК, «Союзмультфильма», Гостелерадиофонда и других источников, сообщает ТАСС.

Канал «Киномульт» начнет свою работу 18 декабря. Отмечается, что главная задача нового канала - знакомство юного поколения телезрителей с фильмами и мультфильмами, которые смотрели их родители в детстве, а также с современными хитами.

В программе телеканала будет представлена современная анимация, а также классическое советское детско-юношеское кино. Программа будет составлена с учетом часовых поясов. // Фото: unsplash.com / Glenn Carstens Peters