Россиянам объяснили, чем грозит привычка ходить без шапки зимой

Терапевт Андрей Кондрахин перечислил опасные последствия привычки ходить без шапки зимой. Слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметил медик, отсутствие шапки в мороз может вызвать множество заболеваний. Самые распространенные из них - насморк и воспаление среднего уха. Помимо этого, есть вероятность заразиться стрептококком группы А, который является возбудителем скарлатины, ангины, а также неизлечимой болезни почек - гломерулонефрита.

При этом заболеть менингитом из-за ходьбы без шапки маловероятно - эта болезнь имеет инфекционную природу. Тем не менее, если человек уже простужен, переохлаждение может привести к повторному воспалению, которое и может развиться в менингит, подытожил специалист. // Фото: unsplash.com / Alexandru Zdrobau