29 ноября 2023, 20:38
Россия

Дети массово отравились в школьной столовой в российском регионе

В Кировской области выясняются обстоятельства отравления учеников младших классов

В Кировской области дети массово отравились пловом в школьной столовой. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, инцидент произошел в селе Калинино 28 ноября. После обеда в столовой были госпитализированы с отравлением 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет.

После случившегося работу столовой приостановили. Учащихся отправили на дистанционное обучение.

В школе работают сотрудники Роспотребнадзора и следователи. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение в технологии приготовления плова, который употребляли дети. // Фото: unsplash.com / Mat Napo

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Кировская область
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столовая