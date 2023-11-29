Дети массово отравились в школьной столовой в российском регионе

В Кировской области дети массово отравились пловом в школьной столовой. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, инцидент произошел в селе Калинино 28 ноября. После обеда в столовой были госпитализированы с отравлением 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет.

После случившегося работу столовой приостановили. Учащихся отправили на дистанционное обучение.

В школе работают сотрудники Роспотребнадзора и следователи. По предварительным данным, причиной случившегося стало нарушение в технологии приготовления плова, который употребляли дети. // Фото: unsplash.com / Mat Napo